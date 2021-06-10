В ночь с 10 на 11 июня казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Оспанов (11-3) проведет дебютный бой в американском промоушене Professional Fighters League, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) Оспанов встретится с американцем Крисом Уэйдом (18-6) по прозвищу "Убийца из Лонг-Айленда". Последний с 2014 по 2017 год выступал в UFC.

Поединок пройдет в полулегком весе. Оспанов успешно сделал вес.

Начало трансляции в 05:00 по времени Нур-Султана.

Добавим, что в последний раз Оспанов выходил в октагон в марте, когда нокаутировал в первом раунде россиянина Расула Мирзаева (18-3). Уэйд же свой последний бой провел в апреле, победив единогласным решением француза Энтони Дизи (13-4).

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