16-летний боец умер во время поединка в России (Видео)

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 20:38
©Кадр из видео

На соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) в Амурской области 16-летний подросток погиб от удара ногой по голове, сообщают Vesti.kz со ссылкой на российского журналиста Игоря Лазорина.

Согласно правилам, все несовершеннолетние участники должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа. Однако судья допустил подростка к бою без него.

От удара в голову парень упал, потерял сознание и скончался в машине скорой помощи.

Союз ММА России и следственные органы проводят проверку по данному эпизоду.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA Россия
Новости
Сегодня , 20:38
MMA
16-летний боец умер во время поединка в России (Видео)
Вчера , 18:28
MMA
Новый сезон шоу TUF с Макгрегором и Ченделом. Где его смотреть в Казахстане?
Вчера , 12:00
MMA
Казахстанский боец ММА узнал дату своего следующего боя в США
Вчера , 09:53
MMA
В долларах? В какой валюте получат гонорар участники боя Резников - Вартанян
Вчера , 09:24
MMA
Побеждавший Рахмонова боец оформил яркий нокаут
2 июня, 22:39
MMA
Казахстанский боец дал громкое обещание перед дебютом в российской лиге
2 июня, 22:10
MMA
"Казахстанский Сехудо" после защиты титула принял неожиданное решение в карьере
1 июня, 19:45
MMA
Два казахских чемпиона мира подерутся друг с другом. Почему они так хотят этого боя?
1 июня, 15:48
MMA
В Казахстане высказались о скандальном бое Александра Емельяненко
1 июня, 09:24
MMA
Куат Хамитов высказался о футболе
© 2008 - 2023 ТОО «EML»