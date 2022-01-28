11 казахстанцев будут биться в финалах крупнейшего в истории ЧМ по ММА

11 казахстанских бойцов будут биться в финалах крупнейшего в истории чемпионата мира по ММА, который проходит в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причем в полуфиналах состоялось три казахстанских противостояния. Карина Сисенова выиграла удушающим приемом "анаконда" у Динары Аяповой, Назерке Исабек техническим нокаутом победила Гульмиру Азатбек, а Багдат Жубаныш решением судей одержал победу над Еруланом Кабдуловым.

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У девушек в финалы вышли три спортсменки, две из них - в молодежной категории (18-21 лет). Это Карина Сисенова (56,7 килограмма - молодежная категория) и Назерке Исабек (61,2 - молодежная категория), а также Айжан Абдыкадыр (70,3).

А у мужчин восемь бойцов, по четыре в молодежной и взрослой категориях: Ерсултан Шакенбай (52,2 - молодежная категория), Самгат Шабдан (65,8 - молодежная категория), Алиби Пернебек (83,9 - молодежная категория), Нурадил Кайырбергенұлы (120,2 - молодежная категория), Багдат Жубаныш (52,2 килограмма), Дастан Жакыпбеков (56,7), Бекзат Жасия (65,8) и Расул Хатаев (300).

Бронзовыми призерами ЧМ в ОАЭ стали Аяулым Улан (52,2 - молодежная категория), Динара Аяпова (56,7 - молодежная категория), Гульмира Азатбек (61,2 - молодежная категория), Жанар Дегенбай (65,8 - молодежная категория), Еркин Бегенов (70,3 - молодежная категория), Даулет Молдаш (299 - молодежная категория), Алтынай Мергенбай (52,2), Жансая Ермагамбетова (65,8), Ерулан Кабдулов (52,2), Неймат Асадов (70,3) и Богдан Пшебельский (77,1).

Сегодня, 28 января, состоятся финальные поединки в молодежных категориях, а завтра, 29 января, будут определять чемпионов мира среди взрослых.