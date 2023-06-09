Нынешнее летнее трансферное окно в Европе обещает стать очень событийным и богатым на знаковые переходы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках с мировым именем, которые будут доступны на рынке в качестве свободных агентов.

Давид Де Хеа

Один из многолетних лидеров "Манчестер Юнайтед" стал лучшим вратарем АПЛ по количеству сухих матчей, но это не спасло его от критики. Например, бывший капитан клуба Рой Кин считает, что с испанцем МЮ не сможет завоевывать титулы. И похоже, сомнения в Де Хеа у "Манчестер Юнайтед" точно есть, ведь до сих пор контракт не продлен. По слухам, затягивает эту сагу главный тренер Эрик Тен Хаг, который хотел бы видеть вратаря, который лучше играет ногами, чем Де Хеа.

Маркус Тюрам

Нападающий сборной Франции завершил свой цикл в менхенгладбахской "Боруссии" и теперь будет выбирать предложения от целого ряда топ-клубов. Во Франции утверждают, что Тюрама уговаривает сам Килиан Мбаппе для перехода в ПСЖ. Но кроме парижан у форварда есть офферы от "Атлетико", "Интера", "Милана" и "Манчестер Юнайтед".

Анхель Ди Мария

Чемпион мира провел не самый удачный отрезок в "Ювентусе" с точки зрения командных результатов и покинул Турин после завершения контракта. У Ди Марии очень широкий выбор потенциальных работодателей, от щедрых предложений из Саудовской Аравии и США до красивого возвращения в португальскую "Бенфику" (первый европейский клуб Анхеля). Самый актуальный слух последних дней настойчиво отправляет аргентинца в "Интер Майами", естественно это связано с приходом туда Лионеля Месси.

Хамес Родригес

Звезда сборной Колумбии давно перестал котироваться топ-клубами, но все же его имя и количество трофеев говорят сами за себя. В отличие от большинства, Хамес без контракта еще с апреля, тогда он разорвал контракт с греческим "Олимпиакосом". В топ-лигу полузащитник вряд ли вернется, пока его имя чаще связано с чемпионатом Турции и странами Ближнего Востока.

Иско

Еще один экс-полузащитник "Реала", чья карьера неожиданно пошла под откос после ухода из мадридского клуба. Иско покинул "Севилью" всего спустя полгода после заключения контракта, а затем в последний момент сорвал переход в берлинский "Унион". Что выберет испанец летом пока не совсем понятно, но есть вероятность его отъезда из Европы.

Илкай Гюндоган

Капитан "Манчестер Сити" набрал сумасшедшую форму прямо на финише своего контракта с английском клубом. Победа в Лиге чемпионов может подтолкнуть немецкого хавбека к поиску нового вызова, тем более спрос на Гюндогана огромный. По слухам, жена игрока очень хочет перебраться в "Барселону", но кроме каталонцев на Илкая претендуют ПСЖ и "Милан". Еще один фактор, который намекает на возможный уход Гюндогана из "Манчестер Сити" - это Матео Ковачич, "горожане" уже договорились о переходе хорвата, способного играть именно на позиции нынешнего капитана команды.

Роберто Фирмино

Из трезубца Салах - Фирмино - Мане в "Ливерпуле" теперь остался лишь египтянин. Мерсисайдцы не стали продлевать контракт с бразильцем и теперь он выбирает лучший для себя вариант. Форварда предлагали мадридскому "Реалу", но там нацелились на Харри Кейна. Не исключено, что Фирмино пойдет по самому легкому и выгодному пути - это Саудовская Аравия, там как известно большой футбольный бум и вслед за Роналду и Бензема теперь готовы идти другие звезды.

Адриен Рабьо

Руководство "Ювентуса" не достигло понимания с матерью игрока, которая представляет его интересы. По информации итальянских СМИ Адриен хотел увеличения зарплаты по новому контракту с семи до десяти миллионов евро. В Турине не готовы пойти на это, в связи с чем на француза выстроилась очередь из английских клубов - "Ньюкасл", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" уже ведут прямые контакты. Кроме того, конкретные шаги по подписанию Рабьо планирует предпринять "Бавария".

Наби Кейта

Трансфер гвинейца называют одним из самых неудачных для "Ливерпуля" и поэтому вполне объяснимо, почему в Англии с ним не стали продлевать контракт. Однако, Кейта способен перезапустить свою карьеру, ведь ему только 28 лет и найти крепкий клуб в топ-лиге он точно может. Пока из наиболее проверенных источников говорят об интересе к Кейта из Германии и Италии.

Адама Траоре

Воспитанник "Барселоны" не стал пролонгировать соглашение с английском "Вулверхэмптоном". "Лидс Юнайтед" может предоставить ему возможность остаться в АПЛ, но в услугах 27-летнего футболиста очень заинтересованы "Аталанта", "Милан" и "Наполи", которые постараются переманить хавбека на Апеннины. Вероятно, полузащитник сборной Испании вновь попробует себя в одном из топ-клубов.

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