Звездный напарник Роналду по "Реалу" получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

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Сегодня 15:30
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Испанский защитник французского ПСЖ Серхио Рамос может перейти в саудовский "Аль-Хиляль", передает Vesti.kz.

По информации источника Defensa Central, представители Рамоса уже несколько месяцев ведут переговоры о возможном переходе защитника в саудовский клуб. "Аль-Хиляль" готов предложить Рамосу двухлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Также испанский футболист может получить различные налоговые и жилищные льготы в случае перехода. Сам Рамос готов рассмотреть предложения от любого европейского топ-клуба, но не исключает возможность переезда в Саудовскую Аравию.

Ранее ПСЖ объявил, что Рамос покинет парижский клуб по окончании текущего сезона. Контракт 37-летнего испанца истекает в конце июня этого года.

Добавим, что в чемпионате Саудовской Аравии выступает португалец Криштиану Роналду, игравший с Рамосом в мадридском "Реале". Он сейчас защищает цвета "Аль-Айна".

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Метки:
Роналду Криштиану Реал Мадрид

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