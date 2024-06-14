Капитан и защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Ранее сообщалось, что испанцем заинтересовался клуб "Аль-Иттихад", в составе которого играют Карим Бензема, Фабиньо и Н'Голо Канте.

По информации Marca, 34-летнему футболисту предложили двухлетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро за сезон (40 миллионов за два сезона или 19,5 миллиардов тенге).

Действующий контракт Начо с "Реалом" истекает 30 июня. В прошедшем сезоне он провел 45 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.