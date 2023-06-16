Звезда сборной Португалии хочет перейти в клуб Роналду в Саудовской Аравии

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Сегодня 10:20
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Опорный полузащитник сборной Португалии и испанского "Бетиса" Вильям Карвалью согласился перейти в саудовский "Аль-Наср", где выступает его соотечественник Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

По данным СМИ, Карвалью достиг личной договоренности о присоединении к "Аль-Насру" перед сезоном-2023/2024. Он заинтересован играть вместе с капитаном своей национальной сборной Роналду, который находится в клубе с января этого года.

31-летний Карвалью сыграл 80 матчей за сборную. В прошлом сезоне за клуб он забил четыре гола и отдал две результативные передачи в 42 матчах.

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Метки:
Португалия Роналду Криштиану Саудовская Аравия
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