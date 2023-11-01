Звезда "Реала" оценил восьмой "Золотой мяч" Лионеля Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 22:49
©instagram.com/leomessi

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о завоевании восьмого "Золотого мяча" Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

"Месси - невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Он безоговорочно один из лучших футболистов в истории. Он завоевал этот трофей не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках, которую он проделывает ежедневно", - цитирует Беллингема Sport.es.

36-летний Месси в ночь на 31 октября в восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". По итогам голосования он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, занявших соответственно второе и третье места.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на эту награду.

Сам Биллингем был признан лучшим молодым игроком мира 2023 года.

Метки:
Месси Лионель Реал Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:49
Мировой футбол
Звезда "Реала" оценил восьмой "Золотой мяч" Лионеля Месси
Сегодня , 18:51
Мировой футбол
Салах, Мане и сенсационные марокканцы: объявлены претенденты на лучшего игрока Африки
Сегодня , 16:52
Мировой футбол
Неймар узнал плохие новости после полученной травмы
Сегодня , 14:19
Мировой футбол
Футболист "Галатасарая" выведен из состава после матча с "Баварией"
Сегодня , 11:36
Мировой футбол
Фанаты Месси захейтили Роналду: реакция и жест Криштиану попали на видео
Сегодня , 11:19
Мировой футбол
Президент ФИФА рассказал, где пройдет ЧМ-2034 по футболу
Сегодня , 11:01
Мировой футбол
Роналду попросил заменить судью во время игры (Видео)
Сегодня , 10:46
Мировой футбол
Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"
Сегодня , 10:30
Мировой футбол
"Аль-Наср" с Роналду вышел в четвертьфинал Кубка короля
Сегодня , 10:20
Мировой футбол
Названо главное "ограбление" в истории "Золотого мяча": Месси лишили трех наград
© 2008 - 2023 ТОО «EML»