Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о завоевании восьмого "Золотого мяча" Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

"Месси - невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Он безоговорочно один из лучших футболистов в истории. Он завоевал этот трофей не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках, которую он проделывает ежедневно", - цитирует Беллингема Sport.es.

36-летний Месси в ночь на 31 октября в восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". По итогам голосования он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, занявших соответственно второе и третье места.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на эту награду.

Сам Биллингем был признан лучшим молодым игроком мира 2023 года.