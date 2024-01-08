Звезда АПЛ рассказал о своем бандитском прошлом

Легенда французского футбола и лондонского "Арсенала" Тьери Анри рассказал о своем бандитском детстве, передает корреспондент Vesti.kz.

"Я вырос в "обычном" районе. Там были банды, драки, запрещенные вещества, разные религии… Я всегда говорил, что это помогло мне понять, что такое мир", - передает слова Тьерри ютуб-канал The Diary Of A CEO.

Анри - антилец по происхождению. Его отец, Антуан, - уроженец Гваделупы (остров Ла-Дезирад), а мать, Марис, приехала с Мартиники. Сам Тьерри родился в небольшом городке Лез-Юлис, в 23 километрах от Парижа, рос в трущобах, с детства окруженный жестокими подростками из неблагополучных семей.

Напомним, что Анри является воспитанником академии "Монако". В настоящий момент он является футбольным тренером. 46-летний специалист занимает пост наставника молодежной сборной Франции.

В прошлом Анри выступал за лондонский "Арсенал", став там любимцем болельщиков. А затем перешел в испанскую "Барселону" и успел поиграть за американский "Нью-Йорк Ред Буллз".