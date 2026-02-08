Зидана подвергли критике из-за его решения перед чемпионатом мира

Раймон Доменек, возглавлявший сборную Франции на чемпионате мира 2006 года, проигранном Италии, высказался о том, что досрочное объявление о завершении карьеры Зинедина Зидана негативно сказалось на команде, передают Vesti.kz со ссылкой на Football.fr.

Финал ЧМ-2006 и спорный эпизод

В финале ЧМ-2006 Зидан открыл счёт эффектной паненкой, реализовав пенальти в ворота Джанлуиджи Буффона, а на 110-й минуте ударил автора ответного гола Марко Матерацци в грудь после оскорбительных слов в адрес своей сестры. Франция проиграла в серии пенальти (1:1, 3:5).

Досрочное завершение карьеры как фактор влияния

Доменек подчеркнул, что преждевременное объявление о завершении карьеры якобы нарушило настрой команды на турнире, где стартовые матчи против Швейцарии (0:0) и Южной Кореи (1:1) завершились ничьей. Бывший тренер заявил, что предпочёл бы, чтобы Зидан сообщил о завершении карьеры после чемпионата мира.

Противоречия и достижения Зидана

Тем не менее, критика Доменека вызывает вопросы: испанская пресса заранее обсуждала завершение карьеры "Зизу". Кроме того, сам Зидан привёл команду к победам над Испанией (3:1), Бразилией (1:0) и Португалией (1:0), несмотря на слабую игровую модель Доменека.

Атмосфера, созданная тренером вокруг сборной, в итоге вылилась в один из худших эпизодов в истории Франции — забастовку в Книсне на ЧМ-2010 (игроки отказались выходить на тренировки и публично выразили недовольство руководством команды из-за плохих условий проживания, конфликтов в раздевалке, разногласий с тренером, что создало серьёзный кризис внутри сборной).

Напомним, что Зидан после завершения карьеры игрока тренировал мадридский "Реал" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов. Ранее сообщалось, что специалист готов вернуться к тренерской работе, его связывали с назначением в сборную Франции после ЧМ-2026.