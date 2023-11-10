Зидан восхитился Месси и назвал его главную особенность

Бывший игрок и тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение относительно форварда "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Чтобы играть на позиции "десятки", нужно владеть магией, как в случае с тобой. Потому что "десятка" - это лидер команды, а лидер должен быть творцом. У него должно быть что-то, что отличает его от других, как у тебя.

Ты замечаешь различные вещи раньше всех. Номер 10 и должен это делать. Я на секунду опережал всех остальных, а ты - на три. Вот что, как по мне, отличает тебя от остальных.

Футболисты понимают, что нужно делать, но ты знаешь, что собираешься делать, еще до того, как мяч до тебя дойдет. Мало кто на такое способен", - заявил Зидан на встрече с Месси.