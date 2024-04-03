Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов из каждой страны постсоветского пространства. В нем оказался и представитель "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутиднов, передают Vesti.kz.

Зайнутдинов расположился на пятом месте. А список возглавил грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия.

Самые дорогие игроки постсоветского пространства от Transfermarkt:

Грузия: Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро, "Наполи");

Украина: Александр Зинченко (42 миллиона евро, "Арсенал" Лондон);

Россия: Александр Головин (30 миллионов евро, "Монако");

Армения: Эдуард Сперцян (18 миллионов евро, "Краснодар");

Казахстан: Бахтиер Зайнутдинов (6 миллионов евро, "Бешикташ");

Молдавия: Олег Рябчук (5 миллионов евро, "Спартак" Москва);

Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (5 миллионов евро, ЦСКА Москва);

Литва: Гвидас Гинейтис (2 миллиона евро, "Торино");

Эстония: Карл Хейн (2 миллиона евро, "Арсенал" Лондон);

Беларусь: Илья Шкурин (2 миллиона евро, "Сталь");

Азербайджан: Ренат Дадашов (2 миллиона евро, "Хатайспор");

Латвия: Раймондс Кроллис (1,5 миллиона евро, "Вишков");

Таджикистан: Рустам Ятимов (1,2 миллиона евро, "Истиклол");

Кыргызстан: Гулжигит Алыкулов (550 тысяч евро, "Неман");

Туркменистан: Руслан Мингазов (450 тысяч евро, "Китчи").

Ранее прошла информация, что "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к Зайнутдинову, подробности - здесь.

Бахтиер перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в августе прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2027-го, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В текущем чемпионате Турции он провел 24 матча, результативными действиями не отметился. "Бешикташ" идет на четвертом месте в таблице, набрав 46 очков после 30 туров.