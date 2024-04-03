Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов из каждой страны постсоветского пространства. В нем оказался и представитель "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутиднов, передают Vesti.kz.
Зайнутдинов расположился на пятом месте. А список возглавил грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия.
Самые дорогие игроки постсоветского пространства от Transfermarkt:
Грузия: Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро, "Наполи");
Украина: Александр Зинченко (42 миллиона евро, "Арсенал" Лондон);
Россия: Александр Головин (30 миллионов евро, "Монако");
Армения: Эдуард Сперцян (18 миллионов евро, "Краснодар");
Казахстан: Бахтиер Зайнутдинов (6 миллионов евро, "Бешикташ");
Молдавия: Олег Рябчук (5 миллионов евро, "Спартак" Москва);
Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (5 миллионов евро, ЦСКА Москва);
Литва: Гвидас Гинейтис (2 миллиона евро, "Торино");
Эстония: Карл Хейн (2 миллиона евро, "Арсенал" Лондон);
Беларусь: Илья Шкурин (2 миллиона евро, "Сталь");
Азербайджан: Ренат Дадашов (2 миллиона евро, "Хатайспор");
Латвия: Раймондс Кроллис (1,5 миллиона евро, "Вишков");
Таджикистан: Рустам Ятимов (1,2 миллиона евро, "Истиклол");
Кыргызстан: Гулжигит Алыкулов (550 тысяч евро, "Неман");
Туркменистан: Руслан Мингазов (450 тысяч евро, "Китчи").
Ранее прошла информация, что "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к Зайнутдинову, подробности - здесь.
Бахтиер перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в августе прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2027-го, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В текущем чемпионате Турции он провел 24 матча, результативными действиями не отметился. "Бешикташ" идет на четвертом месте в таблице, набрав 46 очков после 30 туров.