"Бешикташ", цвета которого защищает универсал сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, уступил "Антальяспору" в рамках 11-го тура чемпионата Турции по футболу (Суперлига), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Анталье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, проигрывавших 0:1 после первого тайма.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Статистический сайт Whoscored.com выставил оценки игрокам обеих команд. Что касается Зайнутдинова, то он получил 7.0 балла, аналогичную оценку получил другой игрок "Бешикташа" Дженк Тосун. А самый высокий балл выставили полузащитнику стамбульского клуба Салиху Учану - 7.2.

Для 25-летнего Зайнутдинова это был девятый матч за "Бешикташ" в турецкой Суперлиге.

"Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 11 матчах. Следующую игру команда Бурака Йылмаза проведет на своем поле против "Истанбула Башакшехира" 12 ноября.