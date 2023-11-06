Зайнутдинов получил оценку за камбэчный матч "Бешикташа"

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Сегодня 09:09
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"Бешикташ", цвета которого защищает универсал сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, уступил "Антальяспору" в рамках 11-го тура чемпионата Турции по футболу (Суперлига), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Анталье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, проигрывавших 0:1 после первого тайма.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Статистический сайт Whoscored.com выставил оценки игрокам обеих команд. Что касается Зайнутдинова, то он получил 7.0 балла, аналогичную оценку получил другой игрок "Бешикташа" Дженк Тосун. А самый высокий балл выставили полузащитнику стамбульского клуба Салиху Учану - 7.2.

Для 25-летнего Зайнутдинова это был девятый матч за "Бешикташ" в турецкой Суперлиге.

"Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 11 матчах. Следующую игру команда Бурака Йылмаза проведет на своем поле против "Истанбула Башакшехира" 12 ноября.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция

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