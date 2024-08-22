Зависть Месси и угроза MrBeast. Как Роналду разорвал YouTube и почему его боялись

Криштиану Роналду создал канал на YouTube и взбудоражил медийное пространство во всем мире. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему португалец решил покорить знаменитую платформу, какие рекорды он уже побил и с чем будет связан контент на его площадке.

"Мне всегда нравилось поддерживать такие прочные отношения с фанатами в социальных сетях, а мой канал на YouTube предоставит мне еще большую площадку для этого, и они узнают больше обо мне, моей семье и моих взглядах на многие разные темы", - сказал Роналду в объявлении о запуске канала.

Зачем Роналду свой YouTube-канал

На своем канале Роналду пообещал предоставить поклонникам беспрецедентный взгляд на свою жизнь, делясь контентом не только о футболе, но и о своей "семье, здоровье, питании, подготовке, восстановлении, образовании и бизнесе". Этот многогранный подход соответствует тому, как большие звезды формируют свою аудиторию, предлагая разнообразный контент, выходящий за рамки их основной сферы славы.

Золотая кнопка - за полтора часа, бриллиантовая - за полдня

Новый канал Роналду, просто названный UR, начал работу 21 августа и быстро побил рекорды. В течение первых 90 минут он превысил 1 миллион подписчиков — самый быстрый новый канал YouTube, когда-либо достигавший этой отметки. К обеду 22 августа на канале Криштиану уже 14 миллионов подписчиков, а значит он уже имеет право получить бриллиантовую кнопку. Правда вечером 21 августа португалец похвастался лишь золотой кнопкой и выложил милое видео с детьми на канал.

Учитывая невероятный прирост фолловеров каждый час, Криштиану уже к концу недели вполне может забрать рубиновую кнопку (вручается за 50 миллионов подписчиков).

Высшая награда в иерархии YouTube - это красная бриллиантовая кнопка, для этого надо достичь 200 миллионов подписчиков. На данный момент на платформе всего два канала с такой аудиторией - T-Series и MrBeast. Последний является рекордсменом площадки, у американского ютубера более 300 миллионов подписчиков на данный момент, при этом его канал существует уже 13 лет.

Роналду - гигант соцсетей и самый популярный человек в Instagram

Роналду уже входит в число самых популярных личностей на платформах социальных сетей. У него 112,5 миллионов подписчиков на X (ранее Twitter), 170 миллионов на Facebook и 636 миллионов на Instagram. Теперь еще 14 миллионов на YouTube. Что любопытно, у главного соперника Роналду по игровой карьере - Лионеля Месси чуть больше двух миллионов подписчиков в YouTube, но аргентинец явно относиться к этой площадке без интереса - последнее видео там выходило девять месяцев назад, а на главной странице канала до сих пор фото Лео в футболке "Барселоны". При этом, Месси создал канал в далеком 2006 году.

На канале уже есть несколько видео: Криштиану троллит Джорджину и выбирает UFC вместо бокса

К данному часу на канале Роналду уже опубликовано 19 видео, все они короткие и во многом анонсирующие, какой контент будет предложен португальцем.

В частности, был опубликован квиз, где Роналду предлагали выбрать что-то конкретное из двух предлагаемых вариантов. Так футболист делится своим мнением о различных видах спорта, от бокса и UFC до НБА и НФЛ, и например выбрал Майкла Джордана вместо Стефа Карри как величайшего игрока всех времен.

Еще одно любопытное видео связано с Джорджиной Родригес - спутницей Криштиану. Роналду представил Джорджину именно, как жену. Также было отмечено, что Роналду и Джорджина носят кольца на тех самых пальцах. При этом, официального бракосочетания между ними по-прежнему не было.

В этом же видео с Джорджиной есть забавный диалог, где Родригес неправильно назвала любимый цвет Криштиану:

— Красный или зеленый. (Джорджина)

– Белый – мой любимый цвет. И ты этого не знаешь? Это катастрофа, женщина. Кто ты такая? (Криштиану)

YouTube боялся открытие канала Роналду?

Имея суммарную аудиторию в более 900 миллионов подписчиков на разных платформах, Криштиану является самым популярным человеком в мире. Ранее некоторые источники предполагали, что португалец не может создать канал на YouTube, потому что его огромная популярность может подавить платформу, потенциально истощив ее финансовые ресурсы из-за огромного количества подписчиков и просмотров, которые он привлечет.

По слухам, именно по этой причине Роналду забанили в TikTok. В 2023 году Роналду открыл страницу в TikTok, быстро набрав миллионы подписчиков и сгенерировав миллионы просмотров своими видео. Однако его аккаунт в конечном итоге был забанен без четкого объяснения. Несколько иронично, что в одном из видео на YouTube Криштиану говорит: "На планете просто нет мест, где меня не знают. Это невозможно".

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