Защитник сборной Испании назвал лучшего тренера в своей карьере

Защитник леверкузенского "Байера" и сборной Испании Алехандро Гримальдо назвал лучшего тренера, с которым ему приходилось работать, передают Vesti.kz.

"У меня были очень хорошие тренеры на протяжении всей моей карьеры, как в "Барселоне", так и в "Бенфике". Но Хаби - это нечто особенное. В мире футбола не так много тренеров, подобных ему", - восторгается им Гримальдо.

Алехандро надеется, что Алонсо останется его тренером в "Байере" и в следующем сезоне:

"Еще слишком рано. Он будет знать, какое решение ему нужно принять. Но ясно, что я хотел бы продолжить работу с ним", - приводит слова игрока Bild.

Гримальдо начинал свою карьеру в футбольной школе "Валенсии". В 2008 году перешел в систему "Барселоны". С 2016 по 2023 год защищал цвета "Бенфики", после чего подписал контракт с "Байером".

Алонсо возглавляет немецкий клуб с 2022 года. В текущем сезоне Бундеслиги леверкузенцы под его руководством уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 70 очков в 26 матчах и не проиграв ни одной игры.