Заменит Мбаппе? ПСЖ договорился с лидером главной сенсации Евро-2024

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия в ближайшее время станет игроком французского гранда "Пари Сен-Жермена", передает Vesti.kz.

Об этом в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний грузин согласовал все условия контракта с "Пари Сен-Жерменом".

По известным данным трудовой договор будет рассчитан на пять лет. Кварацхелия в Париже будет зарабатывать в четыре раза больше, чем сейчас в итальянском "Наполи".

Для совершения трансфера "ПСЖ" теперь должен договориться с "Наполи". Новая встреча между клубами пройдет на следующей неделе.

Ранее главный тренер "Наполи" Антонио Конте сообщил о просьбе Кварацхелии продать его. В составе неаполитанцев грузин выступал на протяжении двух с половиной лет.

В прошлом году Хвича добился большого успеха со сборной Грузии, пробившись в плей-офф чемпионата Европы.