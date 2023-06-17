Забивший 62 гола вратарь разозлился на слова Мбаппе

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Вчера 23:50
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Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт, участник двух чемпионатов мира по футболу (1998 и 2002), высказался о французском форварде Килиане Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Ранее Мбаппе сказал, что в Южной Америке футбол не так развит, как в Европе.

Вот что ему ответил Чилаверт:

"Я бы хотел посмотреть, как он бегает на высоте в Ла-Пасе или Кито, или играет в Бразилии. Здесь он был бы средним игроком, он предсказуем. Очевидно, что у него есть преимущество в скорости, но когда защитник дышит ему в затылок, его можно спокойно контролировать".

57-летний Чилаверт завершил карьеру в 2005 году. За свою карьеру он забил 62 гола со штрафных и пенальти.

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Метки:
Мбаппе Килиан Парагвай ПСЖ

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