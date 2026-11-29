Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль занял второе место в рейтинге футболистов с наибольшим количеством ударов в среднем за 90 минут игрового времени, уступив нигерийскому форварду турецкого "Галатасарая" Вкитору Осимхену, передают Vesti.kz.

Рейтинг составили Международный центр спортивных исследований (CIES) совместно с Impect. В исследовании учитывались показатели игроков из 53 ведущих футбольных дивизионов мира.

Первое место занял нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен, который в среднем наносит 9,05 удара за 90 минут. Его результат почти вдвое превышает показатель ближайшего преследователя.

Виктор Осимхен Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Ямаль расположился на второй строчке с результатом 5,46 удара за матч в пересчёте на 90 минут. Третьим стал аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси (5,33).

В пятёрку также вошли нидерландский нападающий "Ромы" Дониелл Мален (5,18) и французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе (4,84).

Ранее Ламин Ямаль официально пополнил состав 29-кратного чемпиона.

Ламин Ямаль выбыл из состава "Барселоны" после камбэка в Ла Лиге