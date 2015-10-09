Каталонская "Барселона" объявила заявку на выездной матч 14-го тура чемпионата Испании против "Депортиво", в которую после пропуска предыдущей встречи вернулся Ламин Ямаль, передают Vesti.kz.

Ямаль, Родри и Кристенсен вернулись в состав

Молодой вингер сборной Испании пропустил матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против бакинского "Сабаха" (4:1) из-за мышечного дискомфорта. Теперь самый дорогой футболист мира вновь доступен главному тренеру Хансу-Дитеру Флику.

Кроме того, в заявку попали полузащитник сборной Испании и обладатель "Золотого мяча-2024" Родри Эрнандес, а также датский защитник Андреас Кристенсен. Оба игрока получили медицинское разрешение на участие в матчах.

При этом атакующий полузащитник Фермин Лопес не поможет команде из-за двухматчевой дисквалификации и пропустит первую игру наказания.

Полная заявка "Барселоны" на матч с "Депортиво"

Вратари:

Жоан Гарсия, Ливакович, Щенсный.

Защитники:

Жоау Канселу, Пау Кубарси, Андреас Кристенсен, Жерар Мартин, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Кампос.

Полузащитники:

Брайан Фариньяс, Гави, Педри, Дани Ольмо, Френки де Йонг, Родри Эрнандес, Ориан Горен.

Нападающие:

Рафинья, Габриэл Жезус, Ламин Ямаль, Карим Адейеми, Энтони Гордон.

Когда состоится матч

Встреча между "Депортиво" и "Барселоной" пройдёт 29 ноября и начнётся в 20:15 по казахстанскому времени.

После 13 туров каталонцы, являющиеся 29-кратными чемпионами Испании, лидируют в турнирной таблице с 36 очками. "Депортиво" набрал 15 баллов и располагается на 12-й строчке.

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