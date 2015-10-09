"Барселона" сообщила хорошие новости о состоянии полузащитника Родри и центрального защитника Андреаса Кристенсена, сообщают Vesti.kz.

Оба футболиста восстановились после повреждений и получили медицинское разрешение на возвращение к тренировкам и матчам.

Испанский хавбек выбыл из строя в начале ноября из-за травмы задней поверхности бедра. Датчанин, в свою очередь, испытывал проблемы с икроножной мышцей.

Как сообщили в пресс-службе каталонского клуба, медицинский штаб допустил обоих игроков к соревнованиям. Таким образом, главный тренер Ханс-Дитер Флик сможет рассчитывать на них в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 First-team players Rodrigo Hernández and Andreas Christensen have been medically cleared and will be available for selection by Hansi Flick for Sunday’s match against Deportivo de A Coruña. https://t.co/rBwyAmb38g — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 28, 2026

На данный момент "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский "Реал" на три очка.

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