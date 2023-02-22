"Я приеду в Казахстан". Экс-звезда "Реала" встретится с лидером "Кайрата"?

Спустя полгода после трансфера в "Олимпиакос" звездный бразилец Марсело решил покинуть Грецию и стал свободным агентом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о неудачном этапе игрока после ухода из "Реала" и его возможном приезде в Казахстан.

Марсело провел за "Олимпиакос" лишь 10 матчей, а если быть точнее, 332 игровых минуты. За этот период он забил три гола - все в 1/8 финала Кубка Греции, один из мячей получился очень эффектным.

А вот еще один гол Марсело, но он примечателен празднованием - так бразилец передал привет своему близкому другу Криштиану Роналду.

Но если объективно оценивать этап бразильца в "Олимпиакосе", ожидаемого эффекта на результаты греческого гранда он так и не оказал. Болельщики были разочарованы физической формой Марсело и его постоянными травмами.

Тем не менее расторжение контракта Марсело с "Олимпиакосом" оказалось неожиданным. Греческие СМИ предполагают, что такое решение продиктовано заманчивыми предложениями, которые поступают к бразильцу со стороны клубов из США и Ближнего Востока.

А может быть, Марсело просто устал от футбола и решил приостановить карьеру? Например, для того, чтобы заглянуть к своему другу детства - Игите. Ведь все мы помним, что в прошлом году капитан сборной Казахстана по футзалу в публичном разговоре пригласил Марсело в Алматы и тот с радостью принял это приглашение.

К слову, сейчас Игита также вне игры, поскольку восстанавливается после операции. Не исключено, что в этом году легенда "Реала" доберется до Казахстана и проведет медийное мероприятие: товарищеский матч или мастер-класс.

Марсело и Игита дружат с детства и сохранили крепкие отношения до сих пор. Экс-игрок "Реала" не раз поздравлял звезду казахстанского спорта с победой "Кайрата" в Лиге чемпионов и наградами лучшему вратарю мира.