Вскрылся интересный факт о Холанде

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Сегодня 10:24
©instagram.com/erling.haaland

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд не забил ни одного гола в финалах за "горожан" в сезоне-2022/2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "11 на 11".

"В решающих матчах игру на себя брали другие футболисты. А он точно заслужил "ЗМ"?", - пишет источник.

Напомним, что "Сити" оформил требл в минувшем сезоне, выиграв английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов. При этом Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 11 матчах.

В АПЛ 22-летний норвежский форвард провел 35 матчей, забил 36 голов и сделал 8 ассистов.

Стала известна сумма призовых "Манчестер Сити" за требл

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити

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