Все сложнее! Роналду высказался о будущем своего сына

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими мыслями о будущем старшего сына, Криштиану-младшего, сообщают Vesti.kz.

14-летний Криштианиньо, как называют юного футболиста, защищает цвета юношеской команды "Аль-Насра", где уверенно демонстрирует свои способности.

"По правде говоря, он хороший мальчик. С маленькими детьми все сложнее, а с ним у меня проблем нет. Он выше и сильнее, чем был я в его возрасте. Думаю, в итоге он вырастет выше меня. Будет ли он таким же голодным (до голов и побед)? Голод - это самое трудное", - приводит слова Роналду O Jogo.

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Напомним, Роналду и его девушка Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Первенец, Криштиану-младший, появился на свет в июне 2010 года, став первым ребенком знаменитого футболиста.

В июне 2017 года Роналду стал отцом близнецов Евы и Матео, которых ему подарила суррогатная мать.

С Джорджиной Родригес у Криштиану также есть двое детей: их первая общая дочь, Алана Мартина, родилась в 2017 году. А в апреле 2022-го в семье появилась еще одна девочка - Белла Эмеральда.