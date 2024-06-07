"Все держу внутри". Месси сделал откровенное признание о "Барселоне"

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси сделал неожиданное признание о периоде своего пребывания в "Барселоне", передают Vesti.kz со ссылкой на Infobae.

Аргентинский футболист выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 годы.

"Я обращался к психологу давным-давно, когда был в "Барселоне". Я очень неохотно относился ко всему этому. Я тот человек, который держит все внутри. Но правда в том, что это сильно помогло, мне понравилось", - заявил Месси.

В настоящий момент Месси находится в расположении сборной Аргентины. Команда готовится к выступлению в Кубке Америки, который пройдет в США этим летом, с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея.

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Месси 36 лет, и с 2023 года он выступает за "Интер Майами". В текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 22 результативные передачи.