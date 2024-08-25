Вратарь "Ливерпуля" принял решение по клубу Роналду: ему предложили баснословные деньги

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Сегодня 14:02
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Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер подтвердил, что к нему с заманчивыми предложениями выходили клубы из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

"Да, интерес (со стороны Саудовской Аравии) был.

Когда вы слышите о том, сколько получают другие игроки в Саудовской Аравии, вас это немного привлекает, это нормально, но никогда не доходило до того, чтобы я говорил о зарплате.

У меня есть контракт с "Ливерпулем", и я хочу доработать его до конца или заключить новый. Я очень счастлив. Пока у меня есть контракт, я буду сосредоточен здесь, в "Ливерпуле".

Если в интересах клуба договориться с другой командой, то это будет другой разговор. Я открыт (для поездки в Саудовскую Аравию), но не сейчас", - цитирует Бекера Daily Mail.

Также отмечается, что Бекер ответил отказом на переход в "Аль-Наср", главной звездой которого является португалец Криштиану Роналду.

Контракт 31-летнего Бекера с "Ливерпулем" действует до 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро. Цвета "красных" он защищает с 2018 года, когда перешел из "Ромы" 62,5 миллиона евро. Также в карьере вратаря был бразильский "Интернасьонал".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
5 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
6 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
8 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
9 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
10 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
11 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
12 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
13 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
14 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
15 Челси 1 0 0 1 0-2 0
16 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
17 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

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Метки:
Ливерпуль Роналду Криштиану Саудовская Аравия АПЛ Футбол Футбольные трансферы

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