Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер подтвердил, что к нему с заманчивыми предложениями выходили клубы из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.
"Да, интерес (со стороны Саудовской Аравии) был.
Когда вы слышите о том, сколько получают другие игроки в Саудовской Аравии, вас это немного привлекает, это нормально, но никогда не доходило до того, чтобы я говорил о зарплате.
У меня есть контракт с "Ливерпулем", и я хочу доработать его до конца или заключить новый. Я очень счастлив. Пока у меня есть контракт, я буду сосредоточен здесь, в "Ливерпуле".
Если в интересах клуба договориться с другой командой, то это будет другой разговор. Я открыт (для поездки в Саудовскую Аравию), но не сейчас", - цитирует Бекера Daily Mail.
Также отмечается, что Бекер ответил отказом на переход в "Аль-Наср", главной звездой которого является португалец Криштиану Роналду.
Контракт 31-летнего Бекера с "Ливерпулем" действует до 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро. Цвета "красных" он защищает с 2018 года, когда перешел из "Ромы" 62,5 миллиона евро. Также в карьере вратаря был бразильский "Интернасьонал".