Воспитанник костанайского "Тобола" Святослав Кожедуб забил дебютный гол за латвийский клуб "Валмиера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

18-летний полузащитник отличился в гостевом матче 12-го тура чемпионата Литвы против "Вентсписа". Кожедуб вышел в стартовом составе и на первой компенсированной минуте к первому тайму забил прямым ударом со штрафного, доведя счет до 2:0 в пользу "Валмиеры".

В итоге матч так и завершился победой "Валмиеры" (2:0). Команда Кожедуба занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Латвии.

В "Валмиеру" Кожедуб перешел в феврале на правах аренды из "Спартака". Сезон игрок начинал во второй команде московского клуба, в составе которого провел 17 матчей в ФНЛ и отметился двумя забитыми голами, которые также забил прямыми ударами со штрафных.

Свою карьеру Кожедуб начинал в Костанае, выступал за молодежную команду "Тобола", 2002 года рождения. В 2016 году он был признан лучшим бомбардиром молодежного первенства чемпионата Казахстана среди команд 2002-го, забив 25 голов в составе молодежки "Тобола U-15".

В конце 2016 года молодой футболист перебрался в академию "Юрия Коноплева", в 2017 году футболиста к себе в академию пригласил "Спартак".

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