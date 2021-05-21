"Слован" из Братиславы выиграл Кубок Словакии по футболу под руководством местного специалиста Владимира Вайсса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира столичный клуб обыграл "Жилину" со счетом 2:1. В первом взятии ворот голевой ассист отдал уроженец Актюбинской области Юрий Медведев, а второй мяч забил Владимир Вайсс-младший.

Напомним, что Вайсс возглавил "Слован" 12 мая. Он стал для тренера первым клубом после ухода из алматинского "Кайрата", с которым тот работал в 2013-2015 годах и дважды выигрывал Кубок Казахстана, а также становился серебряным и бронзовым призером КПЛ.

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