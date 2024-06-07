Вингер сборной Узбекистана уделал Зайнутдинова и стал самым дорогим футболистом ЦА

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Вчера 20:34
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Полузащитник сборной Узбекистана и московского ЦСКА Аббос Файзуллаев прибавил в стоимости миллион евро и теперь оценивается в 6 миллионов. Таким образом, он стал самым дорогим футболистом Центральной Азии по оценке Transfermarkt, передают Vesti.kz со ссылкой на Anhor.uz.

Стоимость Файзуллаева повысилась благодаря его успешной игре как в клубе, так и в национальной команде. За 32 матча в составе ЦСКА в прошедшем сезоне Аббос забил 5 мячей и отдал 14 голевых передач.

Со сборной Узбекистана Файзуллаев впервые в истории завоевал путевку на Олимпийские игры. Второе место по стоимости в Центральной Азии узбекский форвард итальянского "Кальяри" Элдор Шомуродов делит с полузащитником сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиером Зайнутдиновым. Они оцениваются в 5 миллионов евро каждый.

Добавим, что Зайнутдинов ранее стоил на миллион евро дороже, но упал в цене, как и его партнер по национальной команде Абат Аймбетов, подробности - здесь.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол ЦСКА

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