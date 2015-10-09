Мировой футбол
Сегодня 11:35
 

Вингер "Баварии" установил рекорд века после победы над "Реалом" в ЛЧ

Майкл Олисе. ©ФК "Бавария"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла мадридский "Реал" (2:1). Одним из ключевых игроков встречи стал французский вингер немецкого клуба Майкл Олисе, записавший на свой счёт результативную передачу, передают Vesti.kz.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла мадридский "Реал" (2:1). Одним из ключевых игроков встречи стал французский вингер немецкого клуба Майкл Олисе, записавший на свой счёт результативную передачу, передают Vesti.kz.

Рекордное достижение Олисе

По данным Opta, Олисе стал первым французским футболистом в XXI веке, которому удалось оформить 25 ассистов за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Франку Рибери — 24 голевые передачи.

Карьера и статус игрока

Олисе выступает за "Баварию" с 2024 года, когда клуб выкупил его у лондонского "Кристал Пэлас" за 53 миллиона евро.

Ранее футболист играл за английский "Рединг", а также проходил через академии "Челси", "Арсенала" "Манчестер Сити".

На данный момент Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 140 миллионов евро.

Ответная игра

Ответный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в ночь с 15 на 16 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).

Ранее нападающий мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе повторил личный рекорд легендарного аргентинца Лионеля Месси по количеству голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 28 23 4 1 100-27 73
2 Боруссия-09 Д 28 19 7 2 60-28 64
3 РБ Лейпциг 28 16 5 7 55-36 53
4 Штутгарт-1893 28 16 5 7 56-38 53
5 Хоффенхайм 28 15 5 8 55-41 50
6 Байер 28 14 7 7 58-39 49
7 Айнтрахт Фр 28 10 9 9 52-53 39
8 Фрайбург 28 10 7 11 41-47 37
9 Майнц-05 28 8 9 11 35-43 33
10 Унион 28 8 8 12 32-47 32
11 Аугсбург 28 9 5 14 34-51 32
12 Гамбург 28 7 10 11 32-41 31
13 Боруссия М 28 7 9 12 35-48 30
14 Вердер 28 7 7 14 31-49 28
15 Кельн 28 6 9 13 40-49 27
16 Санкт-Паули 28 6 7 15 25-45 25
17 Вольфсбург 28 5 6 17 38-63 21
18 Хайденхайм 28 3 7 18 29-63 16

