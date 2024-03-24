Видео с танцем Мбаппе взорвало интернет

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Сегодня 07:30
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Французский нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе станцевал в ходе тренировки с национальной командой, передает Vesti.kz.

В преддверии товарищеского матча с Германией, Франция провела открытую тренировку. На ней присутствовало множество болельщиков, который вдохновили Мбаппе на танец. Форвард начал двигаться сам по себе и вызвал восторг у зрителей. Видео было снято, кем-то из них и стало хитом интернета.

Отметим, что права на Мбаппе принадлежат ПСЖ, но уже летом он уйдет из клуба и станет игроком "Реала".

Напомним, что Киллиан выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Его контракт с парижанами истекает в июне.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро

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Мбаппе Килиан Футбол
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