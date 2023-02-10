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Видео 46 голов CR7: все покеры и пента-трики Криштиану Роналду за карьеру

Видео 46 голов CR7: все покеры и пента-трики Криштиану Роналду за карьеру
©ФК "Аль-Наср"

Криштиану Роналду прорвало в Саудовской Аравии - после нескольких блеклых матчей 38-летний португалец выдал невероятное выступление в матче против "Аль-Вахды" (4:0), оформив покер и забив все голы "Аль-Насра". Корреспондент Vesti.kz вспомнил все матчи пятикратного обладателя "Золотого мяча", в которых он забивал минимум по четыре гола.

Голы Роналду привели в восторг его многочисленную армию поклонников по всему миру. Точные удары принесли важные три очка "Аль-Насру", а также моментально позволили Роналду взлететь в топ-10 бомбардиров этого сезона в чемпионате Саудовской Аравии. С пятью голами он делит девятое место еще с четырьмя футболистами, а в самом "Аль-Насре" больше забивал лишь Андерсон Талиска, лидирующий в гонке (13). Он, кстати, встречу с "Аль-Вахдой" пропускал из-за дисквалификации.

Теперь на счету Роналду 11 матчей, в которых он забивал по меньшей мере четыре мяча. Всего за карьеру у португальца девять покеров и два пента-трика. Теперь начнем вспоминать их по порядку.

Наконец прорвало! Роналду оформил покер и принес "Аль-Насру" разгромную победу в Саудовской Аравии

23 октября 2010-го, "Реал Мадрид" 6:1 "Расинг Сантандер"

Во втором сезоне за "Реал" Роналду сумел открыть счет своим покерам. В домашнем матче с "Расингом" форвард четырежды поразил ворота соперников. На 15-й минуте он замкнул передачу Гонсало Игуаина, а на 26-й отличился с паса Месута Озила.

Второй тайм португалец начал не менее бодро. Уже на 47-й минуте он оформил хет-трик после передачи от Анхеля Ди Марии, а еще спустя восемь минут реализовал пенальти, заработанный все тем же Ди Марией.

8 мая 2011-го, "Севилья" 2:6 "Реал Мадрид"

В одном из заключительных туров того же сезона Ла Лиги Роналду стал причиной домашнего разгромного поражения "Севильи". Тогда андалусийцы боролись за попадание в топ-4, но Криштиану этих шансов хозяев поля лишил.

На 30-й минуте Роналду забил после скидки головой от Пепе. Еще трижды он отличился во втором тайме: на 64-й воспользовался "подарком" от соперника, на 70-й забил с передачи Озила, а на 76-й замкнул прострел Карима Бензема.

Во многом благодаря этим двум покерам Роналду с отрывом стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона-2010/11, наколотив 40 мячей. У Лео Месси на счету был 31 гол. Интересный факт: оба покера в этой кампании Роналду забил исключительно правой ногой.

23 сентября 2014-го, "Реал Мадрид" 5:1 "Эльче"

Этот матч начался для семерки "Реала" не лучшим образом. Именно он сфолил в своей штрафной и стал причиной пенальти, с которого "Эльче" открыл счет. Но затем начался перформанс имени Роналду в хорошем смысле этого слова.

На 28-й минуте он реализовал пенальти, заработанный Марсело, а спустя еще четыре минуты замкнул его же подачу в штрафную головой. На 80-й минуте Роналду заработал еще один 11-метровый и сам же его реализовал. Под занавес встречи португалец отличился с передачи Гарета Бэйла.

5 апреля 2015-го, "Реал Мадрид" 9:1 "Гранада"

Это был уже первый пента-трик Роналду. К перерыву португалец уже оформил хет-трик: на 30-й забил с ассиста Хамеса Родригеса, на 36-й воспользовался удачным отскоком от вратаря, а на 38-й прошил голкипера мощным ударом из-за пределов штрафной после передачи Бэйла.

Во втором тайме Криштиану забивал только головой. На 54-й замкнул передачу Бэйла, а в концовке встречи забил с подачи Луки Модрича, установив сокрушительные 9:1 на табло.

12 сентября 2015-го, "Эспаньол" 0:6 "Реал Мадрид"

Уже в третьем туре нового сезона Ла Лиги Роналду вновь оформил пента-трик - второй и последний к текущему моменту в его карьере. На седьмой минуте Модрич филигранным пасом вывел Криштиану на рандеву с вратарем. До перерыва португалец успел реализовать пенальти и забить с передачи Бэйла, а также отдать ассист на Бензема.

Во втором тайме Криштиану еще дважды замкнул передачи партнеров - решающую роль сыграли Бэйл и Лукас Васкес. В конечном итоге нападающий закончил матч со статистикой 5+1.

8 декабря 2015-го, "Реал Мадрид" 8:0 "Мальме"

Первый покер Роналду в Лиге чемпионов случился в сезоне-2015/16 в матче группового этапа со шведским "Мальме". К 24-й минуте нападающий поучаствовал уже в двух голах своего партнера по команде Бензема, а затем и сам взялся за дело.

На 39-й он забил прямым ударом со штрафного, а на 47-й воспользовался удачным отскоком в штрафной. На 50-й Криштиану отличился с паса Данило, а на 59-й пополнил копилку ассистов Иско

5 марта 2016-го, "Реал Мадрид" 7:1 "Сельта"

Очередной покер в Ла Лиге Роналду оформил в 28-м туре сезона-2015/16. В домашней игре с "Сельтой" шансов сопернику на спасение он не оставил. Причем забивать футболист начал лишь на 50-й минуте, когда дальним ударом с передачи Серхио Рамоса сделал счет 2:0.

Затем Криштиану отличился ударом со штрафного, после чего замкнул передачу Иско в пустые ворота. На 76-й минуте португалец забил головой после подачи Хесе Родригеса с углового.

7 октября 2016-го, Португалия 6:0 Андорра

Осенью 2016-го, в возрасте 31 года, Роналду впервые в карьере оформил покер за национальную сборную. В матче квалификации ЧМ-2018 он четырежды поразил ворота команды Андорры. Причем изначально это был идеальный хет-трик для него.

На второй минуте Роналду открыл счет, забив левой ногой, а на четвертой головой замкнул подачу Рикарду Куарежмы. Во втором тайме он еще по разу отличался с передач Андре Гомеша и Жозе Фонте

18 марта 2018-го, "Реал Мадрид" 6:3 "Жирона"

После перерыва в полтора года Роналду вновь начал забивать по четыре мяча, и это был его последний подобный перформанс в футболке королевского клуба. Досталось "Жироне", в матче с которой он уже на 11-й минуте отличился с передачи Тони Крооса. На 47-й он отличился с передачи Бензема, а на 64-й забил с добивания. В компенсированное время он забил четвертый мяч, вновь реализовав пас Крооса.

10 сентября 2019-го, Литва 1:5 Португалия

В рамках отбора на Евро-2020 от Роналду больше всего досталось сборной Литвы. В сентябре 2019-го он забил четырежды в выездном матче с этой командой. На седьмой минуте он забил с пенальти и открыл счет. С 61-й до 76-й минуты Криштиану забил еще трижды, после чего был заменен.

9 февраля 2023-го, "Аль-Вахда" 0:4 "Аль-Наср"

Следующего покера пришлось ждать три с лишним года. За этот промежуток времени у Роналду многое поменялось: он уже успел перейти из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", выступить на Евро-2020 и ЧМ-2022, со скандалом уйти из "Юнайтед" в саудовский "Аль-Наср". 

В первых матчах за новый клуб Криштиану выглядел не лучшим образом, забив лишь один гол с пенальти. Из-за этого португалец подвергался насмешкам и критике в СМИ и соцсетях. Но в игре с "Аль-Вахдой" португалец напомнил о своих лучших годах, забив четырежды.

На 21-й минуте он забил с левой ноги в дальний нижний угол. К 40-й минуте Роналду оформил дубль, здорово открывшись и пробив с правой ноги в ближний угол. На 53-й он уверенно реализовал пенальти, хотя голкипер угадал направление удара. На 61-й Криштиану установил окончательный результат, оторвавшись от защитников и пробив в ворота со второго раза.

Будут ли еще покеры в карьере Роналду, и если будут, то как долго их еще ждать? Никто не знает. Поэтому сейчас нужно просто вспоминать и наслаждаться такими моментами, которых у Роналду было немало. Многие именитые форварды проводили свою карьеру без такой результативности, и для многих хет-трики остались пределом мечтаний, но явно не для Криштиану.

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