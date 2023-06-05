Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба

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Сегодня 18:20
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После встречи с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси заявил о возможном возвращении своего сына в каталонский клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Лео хочет вернуться в "Барсу", и я тоже хочу, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен", - приводит слова Месси-старшего журналист Тони Хуанмарти.

Он отметил, что пока ничего конкретного сказать нельзя:

"Мы с Лионелем недавно обсуждали его будущее, но ничего конкретного я пока сказать не могу. Близки ли мы к соглашению? (Еще) ничего нет. Нам все еще нужно многое обсудить", - цитирует Хорхе Mundo Deportivo.

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Напомним, что официально контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня. Аргентинец за два сезона в ПСЖ провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Барселона ПСЖ Футбольные трансферы

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