В "Ювентусе" сделали признание о Роналду

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Сегодня 15:12
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Нападающий "Ювентуса" Матиас Соуле, выступающий сейчас на правах аренды за "Фрозиноне", высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

"Я был удивлен тем, насколько хорошим человеком он был. Я не знал его, но слушал, что о нем говорят. Он гений. Помню, однажды мы пошли на обед, и он сел рядом со мной, а я никогда с ним не разговаривал. Я был удивлен, потому что совсем не ожидал этого. Он рассказывал мне обо всем: о машинах, которые у него есть, о том, как живет Мадрид", - приводит слова Соуле TuttoJuve.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год, после чего вернулся в "Манчестер Юнайтед". В 2023-м он перешел в саудовский "Аль-Наср", подписав контракт до 30 июня 2025-го. Также в его карьере были "Спортинг" и "Реал".

В текущем чемпионате Саудовской Аравии португалец провел 25 матчей, забил 29 голов и стал автором 10 результативных передач.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Метки:
Ювентус Роналду Криштиану Футбол Саудовская Аравия

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