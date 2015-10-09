Вингер сборной Казахстана и эдинбургского "Хартса" Ислам Чесноков может уже в ближайшее время вернуться в КПЛ.

По информации шотландского издания Daily Record, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 26-летнего футболиста является "Актобе". Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, а актюбинский клуб близок к достижению соглашения как с "Хартсом", так и с самим игроком.

"Актобе" опередил конкурентов?

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Чеснокова в костанайский "Тобол", цвета которого он защищал до переезда в Европу. Однако, по данным источника, именно "Актобе" сумел выйти на лидирующие позиции в борьбе за футболиста благодаря более привлекательным финансовым условиям.

Ожидается, что в ближайшее время стороны могут окончательно урегулировать детали сделки.

Карьера в Шотландии

Чесноков перебрался в "Хартс" зимой 2026 года, подписав контракт после ухода из "Тобола". Соглашение казахстанского вингера с клубом из Эдинбурга рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне футболист провёл десять матчей в чемпионате Шотландии, в которых отметился одним забитым мячом.

Ислам Чесноков выбрал клуб в КПЛ

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