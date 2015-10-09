Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 20:25
 

В Шотландии назвали следующий клуб Чеснокова

  Комментарии

Поделиться
В Шотландии назвали следующий клуб Чеснокова Ислам Чесноков в составе сборной Казахстана. ©Vesti.kz/Алимжан Аманжол

Вингер сборной Казахстана и эдинбургского "Хартса" Ислам Чесноков может уже в ближайшее время вернуться в КПЛ.

Поделиться

Вингер сборной Казахстана и эдинбургского "Хартса" Ислам Чесноков может уже в ближайшее время вернуться в КПЛ.

По информации шотландского издания Daily Record, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 26-летнего футболиста является "Актобе". Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров, а актюбинский клуб близок к достижению соглашения как с "Хартсом", так и с самим игроком.

"Актобе" опередил конкурентов?

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Чеснокова в костанайский "Тобол", цвета которого он защищал до переезда в Европу. Однако, по данным источника, именно "Актобе" сумел выйти на лидирующие позиции в борьбе за футболиста благодаря более привлекательным финансовым условиям.

Ожидается, что в ближайшее время стороны могут окончательно урегулировать детали сделки.

Карьера в Шотландии

Чесноков перебрался в "Хартс" зимой 2026 года, подписав контракт после ухода из "Тобола". Соглашение казахстанского вингера с клубом из Эдинбурга рассчитано до лета 2028 года.

В минувшем сезоне футболист провёл десять матчей в чемпионате Шотландии, в которых отметился одним забитым мячом.

Ислам Чесноков выбрал клуб в КПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   Групповой этап, мужчины
26 июня 04:00   •   не начат
Япония
Япония
- : -
Швеция
Швеция
Кто победит в основное время?
Япония
Ничья
Швеция
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!