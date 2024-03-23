В сборной Аргентины превзошли рекорд Марадоны

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Анхель ди Мария превзошел достижение своего соотечественника Диего Марадоны в составе национальной команды, передает Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Вингер "Бенфики" сделал ассист в товарищеском матче с Сальвадором (3:0) и довел число своих результативных пасов до 27-ми. Таким образом, он опередил Марадону, на счету которого 26 передач.

Рекордсмен сборной Аргентины по ассистам - форвард "Интер Майами" Лионель Месси. У него 54 гола.

Анхель выступает за национальную команду с 2008 года. Он выигрывал с ней Кубок Америки и чемпионат мира. На его счету 136 матчей, в которых он забил 29 голов.

Следующую игру аргентинцы проведут 26 марта против Коста-Рики.