В ПСЖ отреагировали на сексистский скандал на ЧМ-2023

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Вчера 18:46
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Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике сдержанно прокомментировал сексистский скандал с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, сообщают Vesti.kz

Сборная Испании по женскому футболу выиграла чемпионат мира-2023 в Австралии и Новой Зеландии. В финале она победила Англию. Во время церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку испанской команды Дженнифер Эрмосо, чем и вызвал недовольство у футбольной общественности.

"Рубиалес проделал исключительную работу. Результат говорит сам за себя. Он уже признал свою ошибку. Я не думаю, что мое мнение по этому вопросу сейчас необходимо", - сказал Луис Энрике.

Отметим, что позже Рубиалес принес свои извинения за этот инцидент. И все же в Испании призывают его уйти в отставку. Вдобавок ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF.

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Метки:
ПСЖ Чемпионат мира по футболу Испания

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