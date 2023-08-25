В ПСЖ отреагировали на сексистский скандал на ЧМ-2023

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике сдержанно прокомментировал сексистский скандал с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, сообщают Vesti.kz.

Сборная Испании по женскому футболу выиграла чемпионат мира-2023 в Австралии и Новой Зеландии. В финале она победила Англию. Во время церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку испанской команды Дженнифер Эрмосо, чем и вызвал недовольство у футбольной общественности.

"Рубиалес проделал исключительную работу. Результат говорит сам за себя. Он уже признал свою ошибку. Я не думаю, что мое мнение по этому вопросу сейчас необходимо", - сказал Луис Энрике.

Отметим, что позже Рубиалес принес свои извинения за этот инцидент. И все же в Испании призывают его уйти в отставку. Вдобавок ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF.