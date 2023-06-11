Один в поле воин? Стала известна мотивация Месси в клубе Бэкхема

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Аргентинский футболист перешел в американский "Интер Майями", который принадлежит английскому ветерану Дэвиду Бекхему, для того, чтобы помочь команде пробиться в финальную зону МЛС, передает Vesti.kz.

По информации euro-football.ru одним из факторов перехода звезды в клуб стало то, что коллектив находится на последней строчке турнирной таблицы своей конференции. Этот факт является мотивацией для чемпиона мира и одного из самых титулованных футболистов.

В данный момент "Интер Майями" набрал 15 очков после 17 матчей и занимает последнюю строчку в восточной конференции. Для прямого попадания в финальную серию, команде нужно сократить отставание в 11 очков от седьмого места. Всего в регулярном чемпионате проводится по 34 матча за сезон.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом и перешел в американский клуб "Интер Майами".
 
За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Бекхэм Дэвид

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