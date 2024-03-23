В "Интер Майами" сообщили неприятный факт о Месси

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Сегодня 12:09
©ФК "Интер Майами"

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о состоянии аргентинского нападающего американского клуба Лионеля Месси, ранее получившего травму задней поверхности бедра, передает Vesti.kz.

"Месси выздоравливает, вот уже несколько дней он выходит на поле, с каждым днем ему становится все лучше. Мы внимательно следим за его восстановлением. Выход на поле пока что крайне преждевременно. Нам нужно подождать как минимум до следующей недели. Он только четвертый день как выходит на поле", - приводит слова Мартино Mundo Deportivo.

Напомним, матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ Месси помог своей команде обыграть "Нэшвилл" (3:1), но был заменен на 50-й минуте матча из-за небольшого повреждения. Из-за него, Лионель пропустил игру чемпионата МЛС против "Ди Си Юнайтед".

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В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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