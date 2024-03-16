В "Интер Майами" сообщили Месси неприятную новость

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Сегодня 09:34
©ФК "Интер Майами"

Футбольный клуб "Интер Майами" опубликовал официальный отчет о состоянии аргентинской звезды Лионеля Месси после второго матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, передает Vesti.kz.

В той игре Месси помог своей команде обыграть "Нэшвилл" (3:1). Аргентинец был заменен на 50-й минуте матча, в котором отметился голом и результативной передачей.

Сообщалось, что в ходе игры 36-летний футболист получил травму и пропустит следующую встречу чемпионата МЛС против "Ди Си Юнайтед".

"После проведения медицинского обследования было установлено, что Лионель Месси получил незначительную травму подколенного сухожилия правой ноги, в результате чего, как ожидается, не сыграет 16 марта", – приводит журналист Хосе Армандо заявление клуба.

Месси выступает за клуб с 2023 года. В активе аргентинца три гола в трех матчах МЛС, а его команда с семью очками лидирует в таблице Восточной конференции.

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