Бразильскую звезду мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора захотели переманить в чемпионат Саудовской Аравии, передает Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в Саудовской Аравии не отказались от идеи подписания Винисиуса. Речь идет об "исторических" предложениях, которые, как ожидается, поступят по окончании сезона. В настоящий же момент переговоры не ведутся. Форвард полностью сосредоточен на своем нынешнем клубе.

Бразилец мог перебраться в саудовский чемпионат еще прошедшим летом, однако "Реал" ясно дал понять, что не продаст свою звезду.

Стоимость Винисиуса Жуниора оценивается экспертами портала Transfermarkt в 200 миллионов евро. Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до 2027 года.

В прошлом месяце он был фаворитом "Золотого мяча", но сенсационно уступил его испанцу Родри из "Манчестер Сити".

Добавим, что главной звездой чемпионата Саудовской Аравии является португалец Криштиану Роналду, который играет за "Аль-Наср".