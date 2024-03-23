В "Барселоне" рассказали о трансфере Холанда

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Сегодня 19:58
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе к суперзвезде английского "Манчестер Сити" норвежцу Эрлингу Холанду, передает Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Нам не нужны такие крупные приобретения. Летом мы будем работать на трансферном рынке, но я не ожидаю громких подписаний. Мы будем нацелены на командных игроков. Наш приоритет - доверять команде, которая у нас есть сейчас. Мы не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию", - сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что представители Эрлинга Холанда провели встречу со спортивным директором "Барселоны" Деку. Отмечалось, что трансфер норвежского нападающего к каталонцам сложен, но осуществим.

В нынешнем сезоне АПЛ норвежец провел 23 игры, забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.

Отметим что Эрлинга подписали в 2022 году. Контракт форварда действует до 2027 года.

Метки:
Холанд Эрлинг Футбол Барселона

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