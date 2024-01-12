В "Аль-Насре" сделали признание о Роналду

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Вчера 22:59
©ФК "Аль-Наср"

В "Аль-Насре" работает один из лучших испанских диетологов Хосе Блеса, который уже несколько месяцев живет со своей семьей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он рассказал об отношении португальского футболиста Криштиану Роналду к своем телу, передают Vesti.kz.

"Его забота и амбиции такие же, как и в 16 лет. Роналду подает всем игрокам пример того, как футболист должен заботиться о себе. Раньше не было школы, которая бы обучала их этой дисциплине. Но мы привили ее им. Теперь они все следуют правилам, контролируют свое питание и спят без браслетов и колец.

Раньше не было людей из европейского футбола, но сейчас появляется все больше и больше тренеров, физиотерапевтов, аналитиков... И все это делает чемпионат Саудовской Аравии более похожим на Европу: теперь мы тренируемся по утрам, едим в клубе, и привычки у нас как на нашем континенте", - приводит его слова Relevo.

Напомним, 38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С января 2023-го он выступает за "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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