В "Аль-Насре" раскрыли детали соглашения с Роналду

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Сегодня 13:19
©ФК "Аль-Наср"

Президент саудовского "Аль-Насра" Мухаммад Аль Муаммар раскрыл детали соглашения с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Мы подписали контракт с Криштиану Роналду не только как с игроком, но и получили его собственные коммерческие права, которые будут активированы после окончания текущего сезона и окажут влияние на туристическую сторону и другие. Из-за нехватки времени и спортивной программы мы не смогли показать контракт "Аль-Насра" с Криштиану Роналду, а коммуникационный и медиа-центр в клубе "Аль-Наср" пытается работать, отправляя простые сообщения. Я всегда говорю игрокам "Аль-Насра": воспользуйтесь присутствием Роналду рядом с вами и покажите себя, потому что матч транслируют более 50 каналов", - цитирует Муаммара "Чемпионат".

Роналду выступает за "Аль-Наср"с 2023 года. Контракт портгульца с клубом рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 13 голов и две результативные передачи.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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