"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, достиг устного соглашения с полузащитником "Челси" Хакимом Зиешем, который присоединится к саудовскому клубу в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, с игроком уже согласованы условия контракта, соглашение будет рассчитано до 2026 года, если все пойдет по плану.

Зиеш выступает за "Челси" с 2020 года. 30-летний атакующий полузащитник провел 18 матчей в минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) и сделал 3 ассиста.

В его карьере также были "Аякс", "Твенте" и "Херенвен". В 2020-м лондонский клуб покупал его у "Аякса" за 40 миллионов евро. Контракт Зиеша с "синими" действует до 2025 года.

Ранее отмечалось, что Роналду разрешили управлять трансферами в "Аль-Насре".