В Узбекистане растёт новый Хусанов. Таланта уже подписал клуб из Франции

Мухаммадрасул Абдумажидов — новая надежда узбекского футбола и возможный напарник Абдукодира Хусанова в сборной на годы вперед. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о восхождении очередного таланта из соседней страны.

В свои 22 года Абдумажидов уже стал важной частью "Пахтакора", получил приглашение в национальную команду и привлёк внимание клуба из топ-5 сильнейших чемпионатов Европы.

История с его возможным переездом во Францию особенно интересна на фоне успеха Абдукодира Хусанова, который добрался до "Манчестер Сити" как раз из Лиги 1 ("Ланса"). Конечно, сравнивать двух защитников по уровню - пока преждевременно, но почти оформленный трансфер во французский "Брест" доказывает, что у центрбека огромные перспективы.

Абдумажидов является воспитанником академии ташкентского "Пахтакора" и постепенно прошёл путь от молодёжных команд до основного состава.

За первую команду клуба защитник выступает с 2023 года. Постепенно он превратился в одного из ведущих игроков ташкентского клуба. В сезоне-2026 Абдумажидов провёл 22 матча в Суперлиге Узбекистана, набрал 1980 игровых минут и отметился одним забитым мячом.

Отдельно стоит отметить, что по итогам предыдущего сезона футболист получил признание как лучший молодой игрок Узбекистана.

У Абдумажидова есть много качеств, которые соответствуют современным требованиям для центребека. При внушительном росте в 190 сантиметров, он достаточно быстрый и координированный. При этом уверенный при контроле с мячом и давлении соперника. Да, есть недостатки с тактической точки зрения, но в этом он способен прибавить спустя время, особенно в рамках европейского футбола.

Об интересе французского "Бреста" к Абдумажидову стало известно в конце августа 2026 года. Изначально французская сторона предлагала годичную аренду с правом последующего выкупа.

По информации Eurasia Football, предложение предусматривало аренду с опцией выкупа стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Однако ташкентский клуб первоначально отказался отпускать защитника. В "Пахтакоре" объяснили решение тем, что команда уже потеряла двух центральных защитников и не могла позволить себе ослабление состава посреди сезона.





Ситуация изменилась 6 сентября. Главный тренер "Пахтакора" Камолиддин Таджиев после матча с "Андижаном" сообщил, что все документы оформлены и Абдумажидов станет футболистом французского клуба с 1 января 2027 года. Примечательно, что сам игрок попросил оставить его в Ташкенте до конца текущего периода, чтобы помочь команде в борьбе за чемпионский титул.

Абдумажидов лишь недавно дебютировал за основную сборную Узбекистана, хотя его вызывали на сбор ещё весной этого года, перед чемпионатом мира-2026. Но на мундиаль Фабио Каннаваро решил взять опытную обойму, которая творила историю этой команды в последние годы.

Первый матч за сборную для защитника "Пахтактора" пришёлся на товарищескую игру против Южной Кореи, в октябре.

Накануне Абдумажидов впервые вышел в основе сборной: Каннаваро выпустил его на игру с Россией и позволил сыграть все 90 минут (Узбекистан уступил со счётом 2:3).





Потенциально, у сборной Узбекистана выстраивается крайне интересная оборонительная линия. Да, есть уже безусловный лидер как Абдукодир Хусанов, но параллельно растут Абдумажидов и еще один крайне талантливый защитник Жахонгир Урозов (ныне играет за "Рубин" в РПЛ).

Любопытно, что всем перечисленным по 22 года и вместе они могут сформировать по-настоящему сильную тройку защитников, которые к тому же выступают в зарубежных клубах.