Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков по-прежнему не сыграл за "Хартс" в чемпионате Шотландии и даже не попадает в заявку клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тревожных сигналах для экс-лидера "Тобола" в проекции европейской карьеры.

Чесноков официально был представлен игроком "Хартса" 7 января. То есть, с момента его прихода прошло почти пять недель. Но, к сожалению, Ислам за это время сыграл лишь в одном матче - кубковом, против "Фалкирка". Там он выйдя на замену заработал пенальти для команды, но, в целом, оставил противоречивое впечатление. В шотландских СМИ отмечали, что Ислам не впечатлил с точки зрения физических кондиций. Та игра состоялось 17 января.

Затем Чесноков внезапно пропал даже из заявок на матчи. Сначала он пропустил важнейшую игру для "Хартса" против "Селтика". После этой встречи главный тренер команды из Эдинбурга Дерек Макккинес объяснил свое решение по казахстанцу следующим образом:

"Мы решили, что в ближайшие пару недель будем дополнительно тренировать его в рамках "мини предсезонки". Это поможет ему адаптироваться к тем скоростям, которые мы видели сегодня. Очевидно, это отличается от Казахстана. Когда все начинают работать вместе, то легче прийти к единой форме. Но он приходит в команду, которая уже прошла больше половины сезона при высокой интенсивности шотландского футбола. У нас есть понимание, что дополнительные занятия в ближайшие две недели помогут ему. Он работает и стремится помочь команде, а мы в восторге от его стараний и видим его качества в тренировочном процессе. Мы хотим, чтобы он скорее набрал кондиции и продемонстрировал это в игре".

После той игры прошла неделя, Чеснокова снова не оказалось в заявке, на сей раз в игре против "Данди Юнайтед". Это сильно настораживает, тем более сам Ислам после той же игры с "Селтиком" судя по интервью и сам не совсем понял логику решений тренера:

"Тренер прав, ведь я не тренировался (до перехода в "Хартс"), но все равно, я уже близок, надеюсь, скоро все наладится. Почему не играл с "Селтиком"? Травмы у меня нет. Это решение тренера? Я не знаю".

Увы, пока стартовый период Чеснокова в Шотландии вызывает тревогу. Да, не было игровой практики два месяца. Да, чемпионат Шотландии это другой уровень скоростей, интенсивности. Да, "Хартс" отстроенный коллектив в котором судя по лидерству в лиге все хорошо работает.





Но, тот факт, что Чесноков даже не попадает в заявку на матчи обескураживает. Выглядит так словно Маккинес разочаровался в этом трансфере. Ведь подобные решения деморализуют игрока, точно не добавляя ему мотивации. Его словно не видят внутри команды. Кроме того, в конце трансферного окна "Хартс" подписал еще одного вингера - Роджерса Мато, который уже успел дебютировать за клуб. То есть, конкуренция на позиции Ислама возросла.

Любопытно, что ранее российский аналитик Никита Васюхин (работал в "Рубине" и "Зените") выдал критический прогноз относительно этой сделки для "Хартса":

"Шотландцы восхищаются метриками Чеснокова (и действительно даже в разнообразных possession value added его результаты в прошлом сезоне в Казахстане на очень высоком уровне), но с высокой долей вероятности их ждет разочарование — против сильных команд за сборную он выглядел слабо, в еврокубках не впечатлял. При этом разница в уровне лиг велика — между Шотландией и Казахстаном почти 170 пунктов ЭЛО (между тир 1 и тир 2 в топ-5 лигах в среднем около 200 пунктов, так что можно сказать, что здесь разница чуть меньше, чем в дивизион), уже не ультра-молодому игроку будет сложно перенести показатели на новый уровень — в чемпионат с более высокой плотностью, темпом и качеством соперников".

К сожалению, пока эти предположения скорее подтверждаются, хотя по сути Чеснокову на данный момент даже не дали толком себя проявить в составе "Хартса".

Конечно, может и мы слишком рано бьем тревогу, ведь порой даже игрокам элитного уровня требуется полгода, чтобы проявить себя в новой команде. Но пока положение Чеснокова в "Хартсе" несколько удручает. Не исключено, что уже летом Ислам захочет сменить обстановку, если ничего не изменится и переедет в ту же РПЛ, где к нему сохраняется устойчивый интерес.