Уволенный Роналду тренер возглавил европейский топ-клуб

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Сегодня 09:17
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"Наполи" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 59-летний француз Руди Гарсия, сменивший на этом посту 64-летнего итальянца Лучано Спаллетти, сообщают Vesti.kz

Спаллетти покинул неаполитанский клуб после завоевания золотых медалей Серии А, отказавшись от продления контракта.

Последним местом работы Гарсии был саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Ранее СМИ отмечали, что именно португальский футболист стал инициатором увольнения Гарсии из "Аль-Насра", где тренер конфликтовал с игроками.

В тренерской карьере Гарсии также были "Лион", "Марсель", "Рома", "Лилль", "Ле-Ман", "Дижон" и "Сент-Этьен".

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Метки:
Роналду Криштиану Наполи ФК

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