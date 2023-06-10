Уэйн Руни предрек Лионелю Месси трудности в МЛС

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Сегодня 20:56
©ПСЖ

Главный тренер клуба МЛС "Ди Си Юнайтед" и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, поделился своим мнением о переходе нападающего Лионеля Месси в "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz

"Было бы здорово, если бы мы стали его первыми соперниками, чтобы болельщики "Ди Си Юнайтед" увидели его вблизи и чтобы мы могли проверить себя на его фоне. Одно я скажу – это будет нелегко для него. Лига сложная, и я не думаю, что он приедет сюда и сразу же ее разорвет.

Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, и легко ему не будет. Я думаю, это здорово - привести Месси в лигу. На протяжении многих лет мы все видели влияние прихода Дэвида Бекхэма и Златана (Ибрагимовича. - Прим. Ред).

Сюда приезжали разные игроки из-за океана. Заполучить Месси, возможно, величайшего игрока всех времен, действительно здорово. И для самой лиги, и для Майами", - приводит слова Руни Goal.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом и перешел в американский клуб "Интер Майами".
 
За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

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Метки:
Руни Уэйн США Месси Лионель

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