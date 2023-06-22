В УЕФА выступили с сообщением по российским клубам и сборным

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Сегодня 14:49
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Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену, сообщают Vesti.kz.

На данный момент Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

"Передаю сердечный привет вам от Чеферина. Сейчас мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить. Мы верим, что скоро мы будем снова встречаться друг с другом не только среди чиновников, но и на футбольном поле. Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал свое сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты", - передает слова Клемента "Чемпионат".

Напомним, что после отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА Российский футбольный союз рассматривал вариант с переходом в Азию, но на данный момент этот вопрос поставлен на паузу.

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Метки:
УЕФА

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