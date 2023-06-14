УЕФА забанил клуб в Лиге конференций: для него это дебютное попадание в еврокубки

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Сегодня 13:38
©uefa.com

"Ислочь" пропустит предстоящий еврокубковый сезон. Такое решение было принято Апелляционным органом УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу минского клуба.

Отмечается, что футбольный клуб "Ислочь", который с учетом спортивных результатов минувшего года квалифицировался в Лигу конференций сезона-2023/2024, успешно прошел лицензирование внутри страны. Затем для подтверждения участия заявка клуба была отправлена в УЕФА. Для "волков" это дебютное попадание в еврокубки на профессиональном уровне, поэтому весь пакет документов (заявка, история, соблюдение критериев) проверялся достаточно серьезно.

Для того, чтобы получить допуск к еврокубкам, потенциальный участник должен соответствовать одному из важных критериев регламентирующих документов УЕФА: письменно подтвердить, что с 27 апреля 2007 года клуб не был прямо и (или) косвенно вовлечен в какую-либо деятельность, направленную на организацию договорного матча или влиянию на его исход на национальном или международном уровне. В противном случае этот представитель не будет допущен к участию в турнирах под эгидой УЕФА. Дисквалификация распространяется на один еврокубковый сезон, а именно первый после завоевания такого права по спортивному принципу.

Таким образом, "Ислочь" вновь наказали за историю 2016 года, когда некоторые игроки и представитель тренерского штаба клуба были причастны к договорному матчу с "Динамо-Брест", только в этот раз на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций.

Клуб из Минского района принимает это решение и не будет его оспаривать в Спортивном арбитражном суде. 

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Метки:
УЕФА Лига конференций Беларусь

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